Фигурное катание на Спартакиаде: смотреть произвольную программу пар

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших завершится в воскресенье, 18 февраля. Третий соревновательный день откроют пары, которые на «Арене Металлург» в Магнитогорске представят свои произвольные программы. Начало — 11:25 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала, а также в прямом эфире телеканала. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.

После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов — они набрали 81,46 балла за свое выступление. На втором месте идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,01), тройку замыкают Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (77,31).

Порядок выхода на лед пар в произвольной программе:

Первая разминка

1. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Вторая разминка

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Время начала соревнований — московское.

Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация