Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 14:13

Губерниев ответил хейтерам: «Спорт — это шоу. Кто этого не понимает, тот идиот»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказал мнение о собственной скандальной популярности.

«Хейтеры считают, что я делаю из спорта шоу и мне интересны скандалы, а не результаты спортсменов? Абсолютно дурацкое высказывание. Общепризнанный факт: спорт — в принципе шоу. Кто этого не понимает, тот идиот. На дворе 21 век: люди зарабатывают деньги, права на спортивные соревнования продаются, и это огромный бизнес даже в суперкоммерческих и не очень коммерческих видах спорта», — приводит слова Губерниева Sport24.

Также он отметил, что хейтеры являются его главными фанатами и у каждого успешного человека она должны быть.

Источник: Sport24
Дмитрий Губерниев
1
3
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Овечкин не набирает очки в четырех матчах подряд
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финляндия и Дания бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике из-за российских спортсменок

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости