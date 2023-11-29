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Финляндия и Дания бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике из-за российских спортсменок

Алина Савинова
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Президент Международной федерации групповой эстетической гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова сообщила, что сборные Дании, Финляндии, Эстонии и Фарерских островов не приехали на чемпионат мира из-за участия российских и белорусских спортсменок.

«Северные страны были вынуждены пропустить чемпионат мира по требованию Нордических олимпийских комитетов, наложивших запрет на выступление из-за участия гимнасток России и Белоруссии несмотря на то что они выступали под флагом международной федерации. Речь идет о сборных Дании, Финляндии и Фарерских островов, чьи национальные федерации входят в IFAGG. К этим трем странам присоединилась также Эстония. Мне очень грустно, что политика вмешивается в спорт, все это отражается на гимнастках, они страдают в первую очередь», — приводит ТАСС слова Морозовой.

Чемпионат и первенство мира по эстетической гимнастике проходили с 23 по 27 ноября в Алма-Ате (Казахстан). Представители Всероссийской федерации эстетической гимнастики завоевали золотые и бронзовые медали на чемпионате мира, а также стали первыми и вторыми на турнире юниоров. Соревнования проходили в юбилейный год для Международной федерации эстетической групповой гимнастики, которая отмечает 20-летие.

В марте 2023-го исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать до турниров спортсменов из России и Белоруссии, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Источник: https://tass.ru/sport/19412391
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