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21 февраля, 13:05

«Академия Будущего» запустила франшизу по всей России

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Быстро растущая сеть спортивных школ России «Академия Будущего» запустила франшизу по всей стране. Компания ищет грамотных предпринимателей из разных городов РФ, чтобы развивать инфраструктуру в регионах.

«Планируем наращивать присутствие не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации, занимаемся программой франшизы. Нужны партнеры из городов, потому что нам сложно физически увеличивать свой штат в условных Новосибирске или Екатеринбурге. Ищем партнеров, которые готовы работать под нашим названием и по нашей концепции», — сказал руководитель «Академии Будущего» Дмитрий Крикунов.

Компания занимается развитием массового спорта в стране уже более пяти лет. За это время она возвела 32 объекта, а ее клиентами стали 57 тысяч детей.

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