«Академия Будущего» запустила франшизу по всей России

Быстро растущая сеть спортивных школ России «Академия Будущего» запустила франшизу по всей стране. Компания ищет грамотных предпринимателей из разных городов РФ, чтобы развивать инфраструктуру в регионах.

«Планируем наращивать присутствие не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации, занимаемся программой франшизы. Нужны партнеры из городов, потому что нам сложно физически увеличивать свой штат в условных Новосибирске или Екатеринбурге. Ищем партнеров, которые готовы работать под нашим названием и по нашей концепции», — сказал руководитель «Академии Будущего» Дмитрий Крикунов.

Компания занимается развитием массового спорта в стране уже более пяти лет. За это время она возвела 32 объекта, а ее клиентами стали 57 тысяч детей.