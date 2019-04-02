Адвокаты Фролова добились переноса дела о квартире Началовой из Нижнего Новгорода в Москву

Адвокаты хоккеиста Александра Фролова во вторник одержали победу в Нижегородском областном суде по делу о 20 миллионах рублей, которые якобы получила от бывшего гражданского мужа певица Юлия Началова за долю (половину) в квартире в Москве, сообщает "МК".

Высшая инстанция отменила два постановления судьи Чайко – о проведении экспертизы расписки и подсудности. Делом теперь займется Никулинский районный суд Москвы. Адвокат Антон Малинин отметил, что были установлены существенные нарушения закона и вынесено частное определение за грубое нарушение закона, допущенное судьей Чайко.

38-летняя певица Юлия Началова ушла из жизни в марте. После этого возник вопрос о судебном споре за квартиру, которую артистке подарил бывший муж, футболист Евгений Алдонин. После развода он оставил недвижимость экс-супруге и дочери Вере. Впоследствии Фролов, как сообщали СМИ, собирался выкупить половину квартиры.

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