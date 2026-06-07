Российским спортсменам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия добилась полного допуска с национальной символикой в 12 олимпийских дисциплинах.

В перечень вошли: дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование.

Чернышенко также отметил готовность Междунородного олимпийского комитета (МОК) к диалогу. Во вторник Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских фехтовальщиков с флагом и гимном до чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.