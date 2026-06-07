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7 июня, 18:09

«Локомотив-Кубань» победил «Зенит» и сократил отставание в серии за бронзу

Руслан Минаев
Всеволод Ищенко и Трент Фрэйзер.
Фото Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» на своем паркете победил «Зенит» в третьем матче серии за третье место Единой лиги ВТБ — 85:81.

У хозяев самым результативным игроком стал Майк Мур — 21 очко, на счету Патрика Миллера 11 очков и 9 результативных передач. У гостей 19 очков набрал Андрей Мартюк, 17 очков у Трента Фрэйзера.

В четвертой четверти «Локомотив-Кубань» совершил рывок «+11» очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Зенита». Четвертый матч состоится в Краснодаре 9 июня.

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Матч за 3-е место

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 85:81 (24:25, 12:16, 19:21, 30:19)

«Локомотив-Кубань»: Мур (21 + 8 подборов), Самойленко (13), Хантер (12)

«Зенит»: Мартюк (19 + 7 подборов), Фрэйзер (17), Бако (10 + 8 подборов)

7 июня. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 1-2

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БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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