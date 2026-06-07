Сергачев о возможном возвращении сборной России: «Не думаю об этом, не люблю слухи»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

«Не думаю о возможном допуске, не люблю все эти слухи. Когда будет точное решение — что-то смогу сказать, сейчас от этом нет смысла рассуждать», — сказал Сергачев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

25 мая 2026 года дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к турнирам сезона-2026/27, однако подтвердил, что это не означает автоматического возвращения России в соревнования.

Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.