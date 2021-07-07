Привет из 2016-го. Российские гребцы перед Токио попались на мельдонии

Повторение случая бобслеистки Сергеевой или халатность?

Сборная России начала нести потери незадолго до старта Олимпийских игр в Токио. Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Изначально об этом сообщил Telegram-канал Baza, но спустя несколько часов глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин подтвердил эту информацию. По его словам, проба дала положительный результат на запрещенный препарат 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции (во внесоревновательный период). ФГСР получила уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены не улетели вместе с остальной командой в Японию, а были оставлены в Москве для дальнейшего разбирательства. Их имен нет в заявке нашей олимпийской сборной из 335 спортсменов. То есть об этой проблеме спортивному руководству было известно еще неделю назад.

По пути Сергеевой?

В ближайшие дни будет вскрываться проба Б, но надежда на положительный исход дела — минимальная. Скорее всего, Моргачев и Сорин пропустят Олимпиаду (до 18 июля их можно вернуть в список, оба имеют олимпийскую лицензию). Сами спортсмены не понимают, откуда у них в анализах мог оказаться мельдоний. Гребцы сетуют на некие пищевые добавки, которые они принимали строго по согласованию с тренерским штабом.

Эта история очень напоминает случай первой в истории российского женского бобслея чемпионки Европы Надежды Сергеевой. На Играх-2018 в Пхенчхане она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Из-за этого Надежда была временно отстранена от соревнований, ее результат был аннулирован. Спортсменка сообщила, что получила от ФМБА разрешенную добавку метионин, в составе которой внезапно оказался триметазидин. Но знать об этом Сергеева не могла, так как на упаковке добавки не говорилось о содержании запрещенного препарата. Факт наличия примеси в метионине подтвердили две лаборатории — в Белоруссии и в Австрии.

В апреле 2019 года Сергеева подала в суд на ФМБА и завод — изготовитель метионина. Бобслеистка требовала 17 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба. В итоге в июле 2019 года Хорошевский суд Москвы отклонил иск Сергеевой к ФМБА и фармкомпании. Представитель фирмы выдвинул версию, из которой следует, что полученный австрийской лабораторией БАД, который принимала Сергеева, был умышленно «испачкан» бобслеисткой. Адвокат Сергеевой Артем Пацев, комментируя итоги суда, отметил: «ФМБА не проверяет препараты, которые выдает. Из-за этого Надежде был нанесен значительный ущерб как в моральном, так и в материальном плане».

Постепенно тот скандал затих. Надежда в начале 2020 года вернулась к стартам и уже выступила на двух чемпионатах мира, а теперь мечтает выступить на Олимпиаде в Пекине в двух дисциплинах — в женских двойках и монобобах. Случаи же с непроверенными препаратами/пищевыми добавками продолжают добивать наш спорт. Хотя все дело может быть и в обычной халатности.

Не первый случай

На Играх-2016 в Рио российская четверка по академической гребле, включая Моргачева и Сорина, была отстранена от соревнований из-за старого положительного допинг-теста Сергея Федоровцева. У него был выявлен триметазидин (как и у Сергеевой). Позже спортсменам сборной, за исключением Федоровцева, разрешили выступить в Рио.

В Бразилии пришлось выступать наспех собранной четверкой. В итоге наша команда заняла шестое место в полуфинале и не смогла отобраться в финал (итоговое десятое место). Комментируя «СЭ» итоги слабого выступления в Рио, капитан команды Моргачев валил все на политику.

— Всему миру рисуют, что вся российская команда — обманщики, использующие запрещенные методы, — говорил опытный спортсмен в августе 2016 года. — В действительности мы просто работаем с нашим тренером по довольно сложной программе, и все результаты — благодаря ей. Очевидно, что против нас идет политика, это уже не спорт. Нас старались не пустить на Игры. Получается, если бы мы отказались от участия, то дали бы им то, чего они хотели.

По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, мастера спорта по академической гребле, речь идет о непрофессионализме и преступной халатности.

«Я просто в ужасе! Очередной удар в спину лично мне! Только мы собрали команду, которая на что-то может рассчитывать, и тут такое. Ребят, что у вас происходит в федерации, в команде? Это уже не просто прошлый век, это позапрошлый век! Сейчас нам расскажут о случайностях, но я в это не верю. Это вопиющий непрофессионализм и преступная халатность! Люди пропустили предыдущую Олимпиаду, сейчас пропустят еще одну. Большие «молодцы»! Мы в очередной раз будем выглядеть балбесами в глазах гребцовского мира», — сказал Губерниев «СЭ».

40-летний Моргачев и 26-летний Сорин являются чемпионами Европы, призерами континентального первенства. Моргачев также принимал участие в десяти чемпионатах мира (лучший результат — 5-е место в восьмерке в 2015 году и 5-е в парной четверке в 2011 году). Также он участвовал в четырех Олимпиадах (лучший результат — 7-е место в Пекине-2008). Теперь Моргачев и Сорин, похоже, станут очередными жертвами мельдония.

Мельдониевый скандал взорвал российский спорт в начале 2016 года, когда популярный в нашей стране препарат был внесен в запрещенный список ВАДА. Все началось с фигуристки Екатерины Бобровой и теннисистки Марии Шараповой. Следом в черный список попали конькобежец Павел Кулижников и шорт-трекист Семен Елистратов. Позже его пополнила пловчиха Юлия Ефимова. Впоследствии все звезды нашего спорта из первой волны, кроме Шараповой, были оправданы, а теннисистка отбывала 15-месячную дисквалификацию. На стыке 2017 и 2018 годов в дисквалификацию для трех спортсменок перерос мельдониевый скандал с женской молодежной сборной по гандболу. На Олимпиаде-2018 следы препарата были найдены в анализе бронзового призера Игр в Пхенчхане в дабл-миксте, керлингиста Александра Крушельницкого. Впоследствии он получил четыре года дисквалификации.