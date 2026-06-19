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Сегодня, 15:20

Фридзон призвал российских баскетболистов игнорировать протесты стран и ехать на турниры ФИБА

Призер Олимпийских игр, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в комментарии для «СЭ» отреагировал на коллективное обращение 10 стран в Международную федерацию баскетбола (ФИБА), которые выступили против возвращения России и Белоруссии на турниры под эгидой организации.

«Пускай объявляют бойкот. Нам то какое дело? Если нас пустят, то пусть парни едут на соревнования. Так и дальше будет, когда нас начнут полноценно допускать к турнирам. Много кто будет бойкотировать. Нам теперь из-за этого опять чемпионаты по телевизору смотреть? Надо ехать несмотря ни на что. На это все не стоит обращать внимания», — сказал Фридзон «СЭ».

Как сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), 10 стран (Украина, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Швеция) направили коллективное обращение в ФИБА, в котором выступили против возвращения России и Белоруссии на турниры под эгидой организации.

В обращении отмечается, что пока оно касается возможного участия россиян и белорусов в Кубке мира ФИБА 3х3 среди игроков до 23 лет. Страны не исключили, что могут бойкотировать матчи с соперниками из России и Белоруссии на турнире.

Давид Петросян

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Виталий Фридзон
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