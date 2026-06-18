Сборная Чехии упустила победу над ЮАР на ЧМ-2026

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 — 1:1.

На 6-й минуте чехов вывел вперед Михал Садилек. Южноафриканцы сумели отыграться на 83-й минуте — с пенальти отличился Тебохо Мокоэна.

После двух матчей Чехия с 1 очком занимает третье место в группе A. ЮАР (1 очко) уступает чехам по разнице мячей и замыкает квартет.

В заключительном туре Чехия 25 июня сыграет с Мексикой, а ЮАР в этот же день встретится с Кореей.