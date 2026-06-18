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18 июня, 23:57

Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026, Манзамби оформил дубль после выхода на замену

Игнат Заздравин
Корреспондент
Йохан Манзамби (справа) празднует первый гол в ворота Боснии и Герцеговины.
Фото Reuters

Сборная Швейцарии победила Боснию и Герцеговину в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 — 4:1.

Дубль у швейцарцев оформил Йохан Манзамби. 20-летний полузащитник на 74-й минуте открыл счет спустя три минуты после выхода на замену, а затем отличился на 90-й. Еще один гол на 84-й минуте забил Рубен Варгас. Окончательный счет в концовке с пенальти установил Гранит Джака.

Единственный гол боснийцев на 90+3-й минуте забил Эрмин Махмич. Команда Сергея Барбареза завершила матч вдесятером — на 80-й минуте красную карточку получил защитник Тарик Мухаремович.

Швейцария (4 очка) после двух матчей возглавляет группу B. Босния с 1 очком идет третьей в квартете.

В заключительном туре швейцарцы 24 июня сыграют с Канадой, а боснийцы в этот же день встретятся с Катаром.

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Чемпионат мира. Группа B.
18 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Швейцария
4:1
Босния и Герцеговина

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