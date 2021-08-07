«Вы самые лучшие». Загитова поддержала гимнасток сестер Авериных после финала Олимпиады

Российская фигуристка Алина Загитова поддержала гимнасток Дину и Арину Авериных после драматического финала на Олимпиаде в Токио (Япония).

Загитова в сторис в Instagram написала: «Вы самые лучшие».

Ранее, 7 августа, Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в личном первенстве (107,800 балла). Россиянка Дина Аверина заняла второе место (107,650 балла), третьей стала Алина Гарнасько из Белоруссии (102,700).

Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золотой медали в личном многоборье на Олимпийских играх.