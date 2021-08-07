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«Вы самые лучшие». Загитова поддержала гимнасток сестер Авериных после финала Олимпиады

13:12
Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram Алина Загитова. Фото «СЭ»
Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова поддержала гимнасток Дину и Арину Авериных после драматического финала на Олимпиаде в Токио (Япония).

Загитова в сторис в Instagram написала: «Вы самые лучшие».

Ранее, 7 августа, Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в личном первенстве (107,800 балла). Россиянка Дина Аверина заняла второе место (107,650 балла), третьей стала Алина Гарнасько из Белоруссии (102,700).

Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золотой медали в личном многоборье на Олимпийских играх.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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