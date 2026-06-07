«Каролина» отыгралась со счета 0:4, но уступила «Вегасу» в овертайме

«Вегас» дома обыграл «Каролину» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 5:4 2ОТ.

Хозяева забросили четыре шайбы во втором периоде. Три гола забил Митч Марнер, который оформил самый быстрый хет-трик в истории финалов плей-офф. Еще один гол на счету Томаша Гертла.

В третьем периоде гости сумели отыграться. По голу поочередно забили Джордан Мартинук, Тэйлор Холл, Джордан Стаал и Андрей Свечников. 26-летний россиянин набрал свое девятое (4+5) очко в 16 матчах этого розыгрыша плей-офф.

Победную шайбу во втором овертайме забросил Ши Теодор.

«Вегас» во второй раз вышел вперед в серии — 2-1. Четвертая игра снова пройдет на домашнем льду «Голден Найтс» в среду, 10 июня. Начало — в 03.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Матч №3

7 июня, 03:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Каролина

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