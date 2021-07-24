Российская шпажистка Личагина не смогла выйти в 1/8 финала турнира Олимпиады
05:48
Российская шпажистка Юлия Личагина в 1/16 финала олимпийского турнира уступила Маре Наварии из Италии.
27-летняя россиянка проиграла со счетом 12:15. В 1/8 финала Навария встретится с эстонкой Катриной Лехис.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, личное первенство
1/16 финала
Юлия Личагина (Россия) — Мара Навария (Италия) — 12:15
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