Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

7 июня, 16:08

Роднина возмутилась количеством критики в адрес Александра Плющенко: «Людям надо мозги включать»

Дарик Агаларов

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о критике в адрес Александра Плющенко в связи со сменой его спортивного гражданства на азербайджанское.

21 мая стало известно, что 13-летний Плющенко намерен с сезона-2026/27 выступать за Азербайджан.

«Что вытворяют с бедным мальчиком Сашей Плющенко, которому всего 13 лет... Забыли законы РФ. Начинается публичный буллинг. Он еще несовершеннолетний. Когда мы начнем понимать, что так нельзя? Это даже больше вопрос законности и этики, а не понимания. Стоит ли называть за такую историю? Мы очень любим всегда наказывать и искать виновных. Но тут другая история. Людям надо мозги включать», — сказала Роднина «СЭ».

Александр Плющенко (Гном Гномыч) сменил спортивное гражданство и&nbsp;будет выступать за&nbsp;Азербайджан.«Хочется, чтобы Россию не боялись». Гном среди ясного неба: почему сын Плющенко переходит в Азербайджан?

Плющенко-младший с 2017 года тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Ирина Роднина
Читайте также
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
Зверев прервал интервью после вопроса об обвинениях в домашнем насилии
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фигурист Федотов ушел из группы Тутберидзе

Фигурист Игнатов вышел на сборы в группе Тутберидзе
Новости
RSS RSS
Все новости