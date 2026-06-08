Переса переизбрали президентом «Реала»

Флорентино Перес останется президентом «Реала» еще на четыре года после победы на выборах

Избирательная комиссия уточнила, что после подсчета 100 процентов бюллетеней Перес получил 65 процентов голосов (21741). Его соперник, бизнесмен Энрике Рикельме, получил 35 процентов голосов (11814).

«Мы продолжим работать, чтобы «Реал» продолжал завоевывать все больше трофеев», — сказал Перес своим сторонникам на праздничном мероприятии, которое началось около часа ночи 8 июня.

Победа Переса проложит путь для возвращения Жозе Моуринью на второй срок в качестве главного тренера «Мадрида». Моуринью, тренировавший «Реал» с 2010 по 2013 год, фигурировал в предвыборных агитационных материалах Переса.

79-летний Перес руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год и с 2009 года по настоящее время. Под его руководством команда семь раз выиграла Лигу чемпионов, три раза — Кубок Испании, семь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Лигу чемпионов, шесть раз — Суперкубок УЕФА, два раза — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира.

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