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8 июня, 02:35

Переса переизбрали президентом «Реала»

Павел Лопатко
Флорентино Перес (в центре).
Фото Getty Images

Флорентино Перес останется президентом «Реала» еще на четыре года после победы на выборах

Избирательная комиссия уточнила, что после подсчета 100 процентов бюллетеней Перес получил 65 процентов голосов (21741). Его соперник, бизнесмен Энрике Рикельме, получил 35 процентов голосов (11814).

«Мы продолжим работать, чтобы «Реал» продолжал завоевывать все больше трофеев», — сказал Перес своим сторонникам на праздничном мероприятии, которое началось около часа ночи 8 июня.

Победа Переса проложит путь для возвращения Жозе Моуринью на второй срок в качестве главного тренера «Мадрида». Моуринью, тренировавший «Реал» с 2010 по 2013 год, фигурировал в предвыборных агитационных материалах Переса.

79-летний Перес руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год и с 2009 года по настоящее время. Под его руководством команда семь раз выиграла Лигу чемпионов, три раза — Кубок Испании, семь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Лигу чемпионов, шесть раз — Суперкубок УЕФА, два раза — Межконтинентальный кубок и пять раз — клубный чемпионат мира.

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ФК Реал
Флорентино Перес
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Источник: Флорентино Перес выиграл выборы президента «Реала»

Перес после переизбрания: «Мы показали, что мы большая семья, что мы любим «Реал» и что мы готовы к будущему»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 25
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 23
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Педри
Педри

Барселона

 9
И К Ж
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 34 2 10
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 29 2 9
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 33 2 6
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