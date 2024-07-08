Испания, Бразилия, Греция и Пуэрто-Рико квалифицировались на Олимпиаду-2024

Завершились матчи финала квалификации к баскетбольному турниру на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Сборная Испании в финальном матче победила Багамские острова (86:78), Бразилия обыграла Латвию (94:69), Греция — Хорватию (80:69), а сборная Пуэрто-Рико — Литву (79:68).

Таким образом, Испания, Бразилия, Греция и Пуэрто-Рико примут участие в Олимпиаде-2024.

В группе А сыграют Австралия, Канада, Греция и Испания, в группе B — Бразилия, Франция, Германия и Япония, в группе С — США, Сербия, Пуэрто-Рико и Южный Судан.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года.