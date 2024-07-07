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Париж-2024

7 июля, 23:34

Сборные Испании, Греции и Бразилии отобрались на Олимпийские игры

Руслан Минаев
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Сборная Испании победила Багамские острова в финале квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Матч завершился со счетом 86:78. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Бадди Хилд (Багамские острова) — 19 очков. У испанцев 18 очков набрал разыгрывающий Лоренцо Браун.

Сборная Греции в финале квалификации победила Хорватию — 80:69. Самым результативным игроком встречи стал форвард греческой национальной команды Яннис Адетокунбо — 23 очка.

Сборная Бразилии победила Латвию и отобралась на Олимпиаду — 94:69. У бразильцев больше всех набрал форвард Бруно Кабокло — 21 очко.

Баскетбольный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 27 июля по 10 августа.

Баскетбол
Сборная Бразилии по баскетболу
Сборная Греции по баскетболу
Сборная Испании по баскетболу
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