Баскетбол (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Матчи группового этапа турнира по баскетболу среди мужчин в рамках Олимпиады в Париже пройдут с 27 июля по 3 августа. В группе А сыграют Австралия, Испания, Греция и Канада, в группе В — Германия, Япония, Франция и Бразилия. В группе С выступят Южный Судан, Пуэрто-Рико, Сербия и США. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

27 июля, суббота

Группа A

12:00. Австралия — Испания

22:00. Греция — Канада

Группа B

14:30. Германия — Япония

18:15. Франция — Бразилия

28 июля, воскресенье

Группа C

12:00. Южный Судан — Пуэрто-Рико

18:15. Сербия — США

30 июля, вторник

Группа A

12:00. Испания — Греция

14:30. Канада — Австралия

Группа B

18:15. Япония — Франция

22:00. Бразилия — Германия

31 июля, среда

Группа C

18:15. Пуэрто-Рико — Сербия

22:00. США — Южный Судан

2 августа, пятница

Группа B

12:00. Япония — Бразилия

22:00. Франция — Германия

Группа A

14:30. Австралия — Греция

18:15. Канада — Испания

3 августа, суббота

Группа C

18:15. Пуэрто-Рико — США

22:00. Сербия — Южный Судан

Игры четвертьфинала пройдут 6 августа, полуфинала — 8 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 10 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.