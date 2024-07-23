Баскетбол (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Матчи группового этапа турнира по баскетболу среди мужчин в рамках Олимпиады в Париже пройдут с 27 июля по 3 августа. В группе А сыграют Австралия, Испания, Греция и Канада, в группе В — Германия, Япония, Франция и Бразилия. В группе С выступят Южный Судан, Пуэрто-Рико, Сербия и США. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
27 июля, суббота
Группа A
12:00. Австралия — Испания
22:00. Греция — Канада
Группа B
14:30. Германия — Япония
18:15. Франция — Бразилия
28 июля, воскресенье
Группа C
12:00. Южный Судан — Пуэрто-Рико
18:15. Сербия — США
30 июля, вторник
Группа A
12:00. Испания — Греция
14:30. Канада — Австралия
Группа B
18:15. Япония — Франция
22:00. Бразилия — Германия
31 июля, среда
Группа C
18:15. Пуэрто-Рико — Сербия
22:00. США — Южный Судан
2 августа, пятница
Группа B
12:00. Япония — Бразилия
22:00. Франция — Германия
Группа A
14:30. Австралия — Греция
18:15. Канада — Испания
3 августа, суббота
Группа C
18:15. Пуэрто-Рико — США
22:00. Сербия — Южный Судан
Игры четвертьфинала пройдут 6 августа, полуфинала — 8 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 10 августа.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.