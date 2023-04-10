Немцы не пустят в свою страну атлетов из России, что бы ни решили спортивные власти. Разве это не повод для санкций?

Министр внутренних дел Германии считает возможным безнаказанно отдавать приказы международным спортивным федерациям и МОК.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер призвала страны, которые не согласны с допуском российских спортсменов на международные соревнования, не выдавать им визы и таким образом препятствовать появлению на старте «нежелательных участников». «Когда мы организуем в Германии международные соревнования, то можем действовать соответствующим образом. В этом вопросе мы всегда придерживались ясной позиции», — отметила политик из СДПГ в интервью немецким СМИ. Таким образом, Германия, видимо, последует за Польшей, отказавшись выполнять решения международных спортивных организаций по «русскому вопросу».

Законность вызывает вопросы

Интересно, что до сих пор выступление россиян в нейтральном статусе на своей территории немцев совершенно не смущало. Например, в июне прошлого года наш теннисист Даниил Медведев, получив запрет на участие в турнирах от Великобритании, спокойно заявился на соревнования ATP-500 в Галле (Германия) и даже добрался на них до финала. Теперь Всеанглийская теннисная ассоциация отказалась от бана наших игроков. А Германия на этом фоне, получается, наоборот, введет запрет? Интересно, как на это отреагируют теннисные власти, которые крайне жестко прессовали британцев за их политические санкции.

Помимо прочего, с визовыми барьерами все не так просто, поскольку Германия входит в Шенгенскую зону и россияне спокойно могут въехать на ее территорию через другие страны этого визового союза (а у некоторых из наших спортсменов — например, у того же Медведева — вообще вид на жительство в другой стране ЕС). Наверное, можно отлавливать атлетов из России и Белоруссии персонально на границе и демонстративно не пускать в страну. Но это трудоемкое дело, и его законность вызывает огромные вопросы. Хотя о намерении поступить именно так уже заявила Польша. А ранее подобные фокусы проделывали в странах Прибалтики.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что единственный вариант для допуска россиян и белорусов на соревнования в этой стране — подписание декларации с осуждением СВО. «Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то думаю, что это будет являться свидетельством моральности и он сможет участвовать в соревнованиях», — сказал министр. При этом поляки все равно отказались от проведения международного турнира по фехтованию в Познани, поскольку на него теоретически могли заявиться российские спортсменки. Теперь международная федерация планирует перенести этот старт в другое место.

Фото Global Look Press

Политическое давление на МОК

Ситуация в последние недели накалилась из-за новых рекомендаций МОК. Организация Томаса Баха рекомендовала международным федерациям отказаться от дискриминации атлетов из России и Белоруссии при заявке на соревнования. Правда, при этом действует ряд очень серьезных ограничений (не допускаются спортсмены, публично поддерживающие СВО, выступающие за армейские клубы, а также представители командных видов спорта). Частичное снятие санкций уже произошло в спортивной борьбе, тхэквондо и настольном теннисе. Однако главным полем битвы сторонников и противников допуска наших спортсменов сейчас является фехтование, где ограничения отменили еще до разворота в политике МОК.

От выступления в турнирах с участием россиян уже отказалась сборная Украины. А национальные федерации Германии, Польши, Финляндии, Швеции и Дании отменили запланированные на ближайшее время турниры с единственной целью — не допустить приезда на них представителей России. Более 300 фехтовальщиков подписали письмо с требованием вернуть санкции, правда, большинство авторов этой петиции оказались представителями Украины, Польши и Германии, в том числе давно завершившими карьеру. Но эпистолярные упражнения продолжились на сайте Европейской конфедерации фехтования, где группа политически активных спортсменов заявила, что «спорт должен оставаться вне политики, но это не касается России, где спортивные успехи являются частью государственной пропаганды».

Попытка немецких властей вмешаться в юрисдикцию спортивных организаций замечательна еще и тем, что глава МОК Томас Бах — немец и в прошлом много лет возглавлял Национальный олимпийский комитет. Сейчас чемпион Игр-1976 по фехтованию заявил, что у правительств нет права посягать на автономию спорта и решать, кому из спортсменов принимать участие в соревнованиях, а кому — нет. Политическое давление на МОК, по мнению Баха, может привести к «краху мирового спорта в том виде, каким мы его знаем». Однако все эти отповеди пока — только слова. Между тем олимпийскому руководству пора что-то делать, поскольку попытки западных чиновников саботировать решения спортивных властей в Европе напрямую угрожают целостности спорта.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Элементарные правила

Ранее МОК неоднократно дисквалифицировал национальные олимпийские комитеты и лишал страны флага за вмешательство госорганов в работу спортивных организаций. Однако по сравнению с тем, что происходит сейчас, это был просто детский сад. Олимпийская хартия прямо говорит, что «занятия спортом — одно из прав человека» и «каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации». А возведение визовых барьеров для участников соревнований по признаку национальной принадлежности — это прямое нарушение основополагающих принципов олимпизма, не говоря уже о договорах организаторов соревнований с международными федерациями.

Министр МВД Германии, правда, утверждает, что никакого бойкота международных стартов со стороны немецких сборных не планируется. Однако Украина, Польша и страны Прибалтики напрямую говорят о желании отказаться от поездки на Олимпиаду в случае допуска россиян в любом качестве. А в боксе бойкот чемпионата мира со стороны западного лагеря уже стал реальностью. Согласно хартии МОК, бойкот Игр — это без вариантов бан на восемь лет. И Томасу Баху давно пора напомнить политикам, которые призывают к подобным демаршам, на что они обрекают своих спортсменов в будущем.

МОК и международные федерации долго сквозь пальцы смотрели на визовые фокусы некоторых стран. Например, в США не пускали иранских спортсменов из Корпуса стражей Исламской революции. Требование для россиян подписать политическую декларацию ради заявки на старты, которое сейчас выдвигают Польша и Великобритания, — из той же серии. При этом выход из ситуации элементарный. Если организаторы не в состоянии обеспечить равные условия для заявки всех участников стартов — они просто не должны больше никогда проводить соревнования. Если какая-то сборная бойкотирует старты из-за нежелания соревноваться с кем-то из соперников, она тоже должна надолго отправиться в бан. Это элементарные правила, на которых десятилетиями держался спорт.