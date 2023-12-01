Рабочие-нелегалы устроили акцию протеста во Франции с призывом блокировать проведение Олимпиады

Несколько десятков нелегальных работников провели акцию протеста на строящемся к Олимпийским играм 2024 года стадионе Paris Arena II.

Рабочие-иммигранты из африканских стран, не имеющие разрешения на проживание во Франции, устроили вторую акцию протеста. В соцсетях опубликованы видеоролики, в которых несколько десятков человек протестуют около стадиона. Они развернули растяжку перед зданием с призывом блокировать проведение Олимпиады. Также рабочие требовали легализации во Франции и улучшения условий труда.

17 октября прошла аналогичная акция, в которой участвовало около ста человек, а в Париже и его пригороде Сен-Дени африканские рабочие провели забастовку на 33 строительных, логистических и клининговых предприятиях, сообщает профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

По данным профсоюза, каждый год во Франции легализуют до 10 тысяч работников, при этом рынок нелегальной рабочей силы исчисляется сотнями тысяч иммигрантов.