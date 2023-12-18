Мамиашвили — о словах Винер: «Категорически понимаю и солидарен с ней»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Ирины Винер, что сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.

«Я категорически понимаю Винер и солидарен с ней, как отдельно взятый персонаж. Ее позиция мне крайне понятна. Но жизнь покажет, что нам делать и как нам это делать», — сказал Мамиашвили «СЭ».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.