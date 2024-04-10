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Легков: «Я не поехал бы сейчас на Олимпиаду, но у каждого атлета есть право выбора»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

«По возможному участию российских спортсменов на Олимпиаде Елена Валерьевна уже высказывалась. Я обычно не высказываюсь так жестко, все-таки Елена Вяльбе более прямой человек, но я поддерживаю ее слова. Просто я бы высказался по-другому. Я просто понимаю, что они абсолютно неправильно поступают, и это видно в каждом интервью. Они ведут себя по-хамски.

Если вы хотите узнать мое мнение, я бы не поехал. Другие скажут, что у меня и так есть медали, будут кричать и бить себя в грудь. Молодежь, которая не имеет такого опыта, скорее всего бы поехала, но им будет очень сложно. У каждого спортсмена есть право самостоятельно принимать решения — мы не вправе их судить и критиковать», — приводит слова Легкова Metaratings.ru.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
Александр Легков
МОК
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