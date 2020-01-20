Суперматч русского юниора против Дании на Олимпиаде! Покер и шесть очков

Сборная России (игроки не старше 16 лет) во втором матче юношеских Олимпийских игр-2020 разгромила Данию со счетом 9:0.

Покер оформил Матвей Мичков, хет-триком отметился Иван Мирошниченко, по голу на свой счет записали Илья Квочко и Кирилл Долженков.

В первой игре на турнире в Лозанне россияне победили Канаду (6:2).

Во вторник команда Владимира Филатова в полуфинале встретится с победителем матча Финляндия — Швейцария, который пройдет сегодня вечером.

Юношеская Олимпиада-2020

Хоккей. Группа В

Россия U16 — Дания U16 — 9:0 (3:0, 3:0, 3:0)

Голы: Мичков (4), Мирошниченко (3), Квочко, Долженков.

Броски: 41-5.