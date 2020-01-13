Россия вышла в лидеры медального зачета юношеской Олимпиады

По итогам четвертого соревновательного дня Россия возглавила медальный зачет на Юношеских Олимпийских Играх в Лозанне.

На счету российской команды 4 золотых, 5 cеребряных и две бронзовых медали. В четвертый день соревнований российские фигуристки Ксения Синицына и Анна Фролова завоевали серебро и бронзу соответственно, Танцоры Ирина Хавронина и Дарио Чиризано заняли первое место в танцах на льду, а российский дуэт Софья Тютюнина/Александр Шустицкий стал вторым. Российский конькобежец Павел Таран завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров на зимних юношеских Олимпийских играх. Помимо этого, российский конькобежец Павел Таран завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров.