Капитан сборной России Иван Мирошниченко после победы на Юношеских олимпийских играх в Лозанне отметил, что соперники сражались до последнего. В финале была обыграна команда США со счетом 4:0.

— Пока не осознаем. Немножечко пройдет время — будем смотреть на эту медаль и гордиться, — приводит слова Мирошниченко пресс-служба ФХР. — На следующих Играх будут говорить, что русские победили.

Здесь были хорошие соперники — и Финляндия, и Канада, и Дания. Все сражались до последнего. Даже при таком большом счете все сражались до конца. Где-то удача была на нашей стороне, хорошая реализация моментов.

Первые мысли о победе? В голове опустошение было, как камень с души. Радость неописуемая. Россия ведь всегда приезжает только за победой.