«Россия всегда приезжает за победой». Капитан сборной России — о финале против США
Капитан сборной России Иван Мирошниченко после победы на Юношеских олимпийских играх в Лозанне отметил, что соперники сражались до последнего. В финале была обыграна команда США со счетом 4:0.
— Пока не осознаем. Немножечко пройдет время — будем смотреть на эту медаль и гордиться, — приводит слова Мирошниченко пресс-служба ФХР. — На следующих Играх будут говорить, что русские победили.
Здесь были хорошие соперники — и Финляндия, и Канада, и Дания. Все сражались до последнего. Даже при таком большом счете все сражались до конца. Где-то удача была на нашей стороне, хорошая реализация моментов.
Первые мысли о победе? В голове опустошение было, как камень с души. Радость неописуемая. Россия ведь всегда приезжает только за победой.
«Пока не осознаём, но пройдёт время — будем смотреть на эту медаль и гордиться» — капитан сборной U16 о победе в финале ЮОИ#снамироссия pic.twitter.com/Q4dDmLeTkp— Хоккей России (@russiahockey) January 22, 2020