НОК Китая поддержал инициативу МОК по допуску России к международным турнирам

Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая заявил, что спортсмены должны пользоваться равными правами для участия в международных соревнованиях, а решение об их участии должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов.

Как информирует ТАСС со ссылкой на Xinhua, представитель НОК Китая подчеркнул, что страна поддерживает принцип политического нейтралитета в спорте, выступает против его политизации, считает, что он должен быть звеном, объединяющим мир, а международное спортивное сообщество должно работать сообща ради общего будущего, а не разрывать его на части.

Олимпийский комитет Китая будет активно поддерживать инициативы и решения МОК и Олимпийского совета Азии, который предложил атлетам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Ранее президент МОК Томас Бах допустил участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.