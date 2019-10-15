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ОКР запускает масштабный проект «Сила в твоих руках»

15:00

Национальный спортивный проект Олимпийского комитета России Teamrussia.pro и компания Siberian Wellness запускают серию видеороликов «Сила в твоих руках» с участием профессиональных российских спортсменов — олимпийских чемпионов и призеров, чемпионов мира.

Каждый из одиннадцати роликов — отдельная история о том, как человек принимает вызов, идет к своей цели, невзирая на трудности. За несколько минут спортсмены рассказывают о мечтах, преодолении и счастье.

Участниками проекта стали двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, сестры Дина и Арина Аверины, Сергей Тетюхин и другие звезды.

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/news/novosti-komandy-rossii/pobezhdaj-kak-chempion-superproekt-team-russia-i-siberian-wellness/

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