ОКР провел чествование победителей и призеров ЕЮОФ-2019

В торжественной церемонии награждения олимпийской команды России в Сараево приняли участие генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов, основатель и главный дизайнер компании ZASPORT Анастасия Задорина и олимпийский чемпион Сараево-84 по конькобежному спорту Сергей Фокичев.

Участникам фестиваля были вручены памятные сувениры. Кроме того, подарки от Олимпийского комитета России получили волонтеры, помогавшие российской делегации во время ЕЮОФ-2019.

Знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия стала трехкратный серебряный призер соревнований лыжница Алена Баранова (Мария Маркова)