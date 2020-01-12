Российский фигурист Андрей Мозалев, который завоевал серебро в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, прокомментировал свое выступление на турнире. В сумме за два проката он набрал 237,94 балла.

— Чувства смешанные, -приводит сайт ОКР слова Мозалева. — Радость от того, что выступил неплохо, завоевал медаль. Грустно потому, что стал вторым, хотя хотел быть первым. Ключевой ошибкой стало, разумеется, падение. На нем я потерял гораздо больше двух баллов, которых не хватило. Сам пока не понял, почему упал. Вроде вытолкнулся, раскрываюсь, и уже лежу. Очень обидно конечно. Но итоговый результат, получается, справедливый.

Я не думал о том, что это Олимпийские игры. Хотя атмосфера в Лозанне все-таки особенная. Она заряжает на выступление, подбадривает. Очень хороший опыт для всех нас, чтобы понимать, что такое взрослые Олимпийские игры. Меня очень удивил дом в олимпийской деревне, который абсолютно круглый. Сама природа, горы в Швейцарии — все это очень впечатлило.