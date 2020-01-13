Конькобежец Таран завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх

Российский конькобежец Павел Таран завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров на зимних юношеских Олимпийских играх.

Золото у японца Мотонаги Арито (1 минута 52,24 секунды), Таран уступил ему 1,50 секунды. Замкнул тройку американец Джонатан Тобон (+3,43).

Россиянин Александр Сергеев (+8,02) занял 14-е место.

Юношеские Олимпийские игры проходят в швейцарской Лозанне с 9 по 22 января.