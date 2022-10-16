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Олимпиада

Сегодня, 16:20

Глава НОК Дании заявил, что русских не должно быть в международном спорте

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент олимпийского комитета Дании Ганс Наторп высказался об участии России в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Мы не считаем, что русские должны быть в международном спорте ни на каком уровне. Ни на уровне лидера, ни политика, ни спортсмена. Немного неясно, чего хочет международная сторона, но, похоже, она пытается вернуть Россию. Мы все еще не считаем, что пришло время принимать русских обратно», — приводит слова Наторпа DR.

Также глава НОК Дании заявил, что может заранее договориться со своими коллегами из других стран о способе бойкотирования выступления России на АНОК.

«Мы стараемся привлечь как можно больше стран. Можно представить, что мы устроим дипломатическую забастовку, как вы видели в ООН, когда мы покидаем зал, если русским дают время выступить», — заявил Наторп.

Генеральная ассамблея АНОК пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября. В ней будут задействованы все 206 олимпийских комитетов мира.

Ранее 11 стран выступили против приглашения России на мероприятие. Против высказались делегации Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Эстонии, Швейцарии, Черногории, Косова, Гренландии и Фарерских островов.

Не возражают против присутствия делегации из России олимпийские комитеты Италии, Португалии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины

28 февраля 2022 года Межднародный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.

Источник: https://www.dr.dk/sporten/dif-kan-ende-med-forlade-salen-hvis-rusland-indtager-talerstolen
Олимпиада
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