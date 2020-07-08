Фазель рад новости о возможном участии игроков НХЛ в Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал, как он отреагировал на новость о возможном участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022.

НХЛ и профсоюз игроков лиги согласовали договор о продлении коллективного соглашения до сезона-2025/26. Одним из пунктов соглашения является участие хоккеистов НХЛ в Олимпиадах-2022 и 2026.

Однако это еще не дает гарантии выступления нхловцев в Играх, поскольку сперва нужно будет договориться еще и с МОК.

«Да, я понимаю, что нам предстоит еще много вызовов, — цитирует Фазеля АР. — Но в целом я могу сказать, что новость о том, что это вошло в коллективное соглашение — это очень хорошая новость для меня и особенно для мирового хоккея. После Олимпиады в Пхенчхане мы не сдались. Мы понимали ситуацию и не расстраивались. Мы очень надеемся, что у нас получится сделать это в 2022 году. Мы готовы работать и искать решение».

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине, в 2026 году соревнования примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.