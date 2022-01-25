Нападающий «Йокерита» Ханнес Бьернинен поделился эмоциями после попадания в состав сборной Финляндии на Олимпийские игры в Пекине.

«Это просто прекрасно! Представлять свою родину на Олимпийских играх — большая честь для меня. Каким бы видом спорта ты ни занимался профессионально, ты мечтаешь получить вызов на Игры, надеешься получить такую возможность. Так что сейчас мне приятно готовиться к турниру.

Прежде всего я горжусь тем, что представлю Финляндию на Олимпийских играх. Участие в Олимпиаде — уникальная возможность, которая может выпасть лишь раз в жизни. Это главное, о чем я сейчас думаю.

Играя в хоккей и вообще будучи спортсменом, человек не должен просто размышлять о результате. Надо стремиться к максимуму и выкладываться на полную. Цель в том, чтобы быть в наилучшей форме в самый трудный момент. Думаю, результат будет хорошим, если мы сможем добиться этого — и каждый игрок по отдельности, и команда в целом", — приводит слова Бьернинена сайт КХЛ.