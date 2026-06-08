«Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого
Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий покинул клуб, сообщает пресс-служба екатиринбуржцев.
«Контракт специалиста истек, стороны решили не продлевать трудовые отношения. Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе», — говорится в сообщении клуба.
43-летний Березуцкий стал главным тренером «Урала» в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 6 побед, дважды сыграла вничью и уступила в 7 встречах.
«Урал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ екатеринбуржцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1; 0:2).
Источник: ФК «Урал»
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|
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|39
|
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|34
|9
|10
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|35-48
|37
|
15
|Уфа
|34
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|15
|32-40
|37
|
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|34
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|8
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|35
|
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|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
|Ротор – Чайка
|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
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|Г
|
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|17
|
|
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|П
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