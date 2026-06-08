«Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий покинул клуб, сообщает пресс-служба екатиринбуржцев.

«Контракт специалиста истек, стороны решили не продлевать трудовые отношения. Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе», — говорится в сообщении клуба.

43-летний Березуцкий стал главным тренером «Урала» в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 6 побед, дважды сыграла вничью и уступила в 7 встречах.

«Урал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ екатеринбуржцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1; 0:2).

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