ЦСКА победил УНИКС в третьем матче финала

ЦСКА на выезде обыграл УНИКС в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 86:74. Игра проходила на арене «Баскет Холл» в Казани.

У гостей самым результативным игроком стал Ливио Жан-Шарль — 18 очков и 7 подборов. У хозяев 23 очка и 8 подборов на счету Маркуса Бингэма.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч состоится в Казани 10 июня.

Единая лига ВТБ

Финал

Третий матч

УНИКС (Казань) — ЦСКА — 74:86 (19:27, 12:27, 22:18, 21:14)

УНИКС: Бингэм (23+8 подборов), Рэйнольдс (16+8 подборов)

ЦСКА: Ливио (18), Тримбл (14), Уэйр, Ухов (оба — 13)

10 июня. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 0-3.