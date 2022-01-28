Забияко и Журанков рассказали о фаворитах на Олимпиаде в Пекине

Обстоятельный разговор о пекинских Играх с фигуристкой и телекомментатором.

Гостями предолимпийского выпуска YouTube-канала о фигурном катании «Кваксель» стали призерка командного турнира Пхенчхана-2018 Наталья Забияко и Андрей Журанков, который комментировал несколько последних Олимпиад и будет освещать предстоящую (кстати, подписывайтесь на канал, это позволит делать больше контента во время Олимпиады!).

«СЭ» собрал самое яркое из полуторачасового разговора, который можно поставить себе фоном и послушать в любой день перед Олимпиадой.

Прогноз по медалям:

Журанков: 2 золота, 3 серебра, 1 бронза

Забияко: «5 медалей всего, 1 золото будет, а дальше посмотрим»

Кузнецов: 3 золота, 2 серебра, 1 бронза

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кто выиграет женский турнир?

Кузнецов: Может хоть что-то помешать Валиевой выиграть?

Забияко: У Камилы на чемпионате Европы был большой отрыв, но мне ближе Щербакова. Скорее болеть буду за нее и симпатизировать. Хотя они все классные. Если смотреть по технике — если Трусова сделает все свои четверные и тройной аксель, бороться с ней будет сложно.

Журанков: Понимаю, что давно записан в трусовоненавистники, но моя позиция простая: не надо гоняться за пятью четверными. Ну не надо, это убивает программу!

Забияко: Да, хочется видеть катание, историю. Круто, никто не делал столько четверных. Но у Трусовой — прыжки, прыжки. Иногда я смотрю, и внимание уходит. Нет такого, что цепляет.

Журанков: Она имеет полное право на этот путь, но мне кажется, что она делает стабильно три. Поставь три и хорошие каскады во вторую половину. И программу ты сохранишь! А не разгон — прыжок. Тяжело на это смотреть.

А Валиевой может помешать только омикрон. Или блестящая уже на груди медаль. Это худшая мышеловка для спортсмена.

Кузнецов: Ты предлагаешь Трусовой борьбу за серебро, а ей это не интересно.

Журанков: Я ей предлагаю чистый прокат и качественную программу. Говорят — будут помнить результат. Но в фигурном катании не всегда помнят результат, а помнят программы-вспышки.

Кузнецов: Зрители все пишут, что никто не верит в пять квадов. Хотя было же на контрольных прокатах.

Журанков: За прокаты дают медаль?

Забияко: На прокатах только люлей получаешь обычно (смеется).

Кузнецов: Почему Тутберидзе не может объяснить Трусовой, что ей не нужно делать пять квадов?

Журанков: Это вопрос, которым я давно задаюсь. (Забияко смеется.)

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кого ставить в командник?

Забияко: После командного турнира первыми начинают мальчики, вполне вероятно, что замена будет там. Но вообще мне кажется, пары будут катать и две девушки. Исходя из логики, чтобы команда победила. В танцах обычно замен нет. А мальчикам придется держаться. Если б ехал Коляда, тогда была бы возможна замена у мальчиков.

Кузнецов: У нас уникальная ситуация, когда замену по-хорошему делать надо везде, а их только две.

Журанков: Есть логика максимального результата и максимальной стабильности. Вопрос в золотой середине. У парней главный вопрос — кто начинает. Кондратюк, и его же на произвольную? Но объективная ситуация такова, что замена нужна у девочек. Нужен тройной аксель в короткой, но ставить Валиеву на две программы — зачем? Туктамышевой нет. Хотя у девочек нет конкуренции почти.

Но Тутберидзе не будет повторять историю с Липницкой. Она поставит двух девушек, чтобы они опробовали олимпийский лед. Вероятно, Валиева и Щербакова. Не поймут, если действующую чемпионку мира не поставят в командник.

Забияко: По идее это должно учитываться. А у пар будут Тарасова/Морозов скорее на короткую, а Мишина/Галлямов — на произволку. Хотя мне кажется, что в парном турнире выиграют китайцы.

Кузнецов: Но до пар будет две недели. Им зачем эта замена?

Забияко: Если мы берем тренерское влияние, то замена будет в парах.

Кузнецов: Бойкова/Козловский были не очень довольны оценками на чемпионате России относительно Тарасовой/Морозова. Там действительно все по делу?

Забияко: Такая же ситуация у меня была на чемпионате России 2018 года. У меня тоже были вопросы к оценкам. Такое случается.

Кузнецов: Но у Тарасовой и Морозова же были ошибки, с какой стати им в командник?

Журанков: В том-то и дело. Я бы ставил Бойкову/Козловского на короткую.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Снятие Коляды и Ханю в Госдуме

Журанков: Снятие Коляды — его личная трагедия скорее. Понятно, для сборной это тоже ослабление. Если он на Олимпиаде не появится, это одна из самых больших личных трагедий в спорте. Так же, как Туктамышева.

Забияко: Для спортсмена это всегда бОльшая трагедия, чем для федерации. Незаменимых нет. Но докататься до 2026 года — почему нет? Коляде не так много лет.

Кузнецов: Не было никогда обиды, что в 2018-м золото не взяли во многом из-за Коляды?

Забияко: Нет, на самом деле. Было обидно, что не золото, но кого-то винить? У всех бывают неудачи. Блин, понятно его состояние, он же не специально вышел плохо катать. Думаю, он сам себя ругал за это, и сверху добавлять — нет, зачем? На него лично обиды не было.

Кузнецов: Ханю или Чен?

Забияко: Ханю. Если он прыгнет четверной аксель, то без вариантов. Если при таком раскладе выиграет Чен, будут вопросы.

Журанков: Если он станет трехкратным олимпийским чемпионом подряд в современную эпоху, это будет вечное достижение.

Кузнецов: Ждем фотографию Ханю и Родниной вместе. Ханю может стать депутатом Госдумы?

Журанков: Легко! И был бы депутатом не хуже некоторых нынешних (смеется).

Меры предосторожности на стадионе. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Почему в сборной ковид?

Журанков: Мы все это обсуждаем исходя из того, что все наши заедут в Пекин. Но если брать последнюю информацию, в том числе по ковиду на сборах в Красноярске, ничего не понятно. Это самая больная тема. Не понимаю вообще, зачем мы делаем этот сбор? Собрать, чтобы все перезаражали друг друга?

Забияко: Не думаю, что дело именно в сборах. Сейчас очень многие болеют и без сборов. В Москве тоже, так что какая разница?

Журанков: Ну сделайте вы хоть нормальный «пузырь»!

Кузнецов: Удивительно, что туда улетела команда Тутберидзе.

Журанков: Да! Уже зная о случаях ковида.

Кузнецов: Так можно далеко зайти. А стоило ли проводить онлайн-встречу с руководством страны?

Журанков: Знаете, что мне рассказывали об этой встрече? Что все бесились, всех посадили заранее, все сидели ждали, тренировочный график и процесс подготовки сорван. После этой встречи вышли на лед, стали катать и откатали так, что лучше бы не выходили. Вообще непонятно, кому это было нужно.

Повлияет ли на результаты судейство?

Кузнецов: В командном турнире не будет российских судей. Это важно?

Забияко: Хорошо, когда в бригаде есть судья из твоей страны, это всегда помогает. Иначе надо на несколько голов выше соперников быть.

Кузнецов: Судья не может перевернуть игру, но в диапазоне нескольких баллов повлиять на ситуацию может?

Забияко: Ну да. Все равно есть личные симпатии к своим, они всегда присутствуют. Фигурное катание в принципе не такой уж объективный вид спорта.

Журанков: Если мы играем в конспирологию, то вообще мы и японцы против Америки в судейском сообществе. Мы должны с ними скооперироваться, а на той стороне США, Канада, французы будут тащить своих. А ключевой момент — где ты будешь относительно своих главных конкурентов в своем самом слабом виде. Почему мы проиграли Пхенчхан? Потому что сильно отвалились у мальчиков. Перед ними задача далеко не отлететь от Чена или кого-то еще в США. И чтобы между нами не влезло много ребят из других сборных, которые не борются за золото.