Прыжковый целибат Трусовой, 53-летняя Дробязко вышла на лед после родов. Как проходят шоу в Москве

Конкуренция трех китов.

В соответствии с новыми традициями новогодняя пора для российских фигуристов — время не подготовки к чемпионату Европы или, упаси боже, отдыха. Это чес по ледовым дворцам Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и страны в целом с двумя-тремя сеансами в день.

Во многом ледовые шоу стоят на государственных грантах либо спонсорах, аффилированных с государством, — однако сказать, что на них не ходят, никак нельзя. Своя аудитория есть у каждого из трех больших проектов. Евгений Плющенко и Яна Рудковская представили сразу две премьеры — сказки «Спящая красавица» и «Золушка» с классическим балетом, Татьяна Навка — «Щелкунчика» с роботами и нейросетями, а Илья Авербух — классическую душевную сказку «Мама» по мотивам одноименного советского киномюзикла и сказки «Волк и семеро козлят». Появился на рынке и четвертый игрок — Ice Seasons, который представил «Щелкунчика» с симфоническим оркестром и собрал полную «Live Арену» перед Новым годом.

Трусова не прыгает

Главное событие новогоднего сезона в шоу — неожиданное отсутствие прыжков у примы шоу Рудковской Александры Трусовой. Причем это не исключение — мы писали о той же особенности в Минске в середине декабря, но начался прыжковый целибат еще раньше. Сама руководитель шоу на вопрос о Трусовой ответила аккуратно и без подробностей:

— Вы знаете, когда я задаю вопросы нашим спортсменам по поводу их контента, мы обговариваем, что на наших шоу прыгают все. И Плющенко в 42 года, и Саша Плющенко, и у Арсюши была попытка перекидного. Но Саша сказала, что по рекомендациям врачей она это время пока прыгать не может. Я не спрашиваю, что это за рекомендация. Надеюсь, в скором времени она поправится. К сожалению, ее тоже не будет в Баку, потому что она себя не очень хорошо чувствует. Насколько, что это за трудности — я никогда не вдаюсь в подробности, — сказала Рудковская.

Кроме того, стало известно, что Трусова не выступит на шоу в Баку 11 января. В чем особенность шоу в Азербайджане? Перелет — надеемся, безопасный, учитывая последние новости. У России и Азербайджана есть сухопутная граница, и из ее пересечения по земле Александра могла бы сделать мощный влог. Но — сомнительные жертвы. Слухи, конечно, по поводу таких странных снятий топовой фигуристки в фигурном бомонде ходят разные. Дело и правда может быть в рекомендации врачей, но не обязательно из-за травмы.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Муравьева возвращается

Зато в шоу Плющенко вернулась Софья Муравьева. Ранее ее отсутствие объяснялось концентрацией на спортивных стартах и отсутствием договоренности с Рудковской по условиям. Строго говоря, Софья все еще является претенденткой на Олимпиаду. Она проиграла 0,02 балла в борьбе за бронзу Алине Горбачевой на чемпионате России. Две первые фигуристки, Аделия Петросян и Дарья Садкова, могут подвиснуть из-за «ассоциации» тренерского штаба с допинговым делом Валиевой, поэтому вполне вероятно, первого номера будут выбирать именно из тех, кто подальше. Любопытно, что и в академии Плющенко было свое дело — Варвары Кисель, но ее дисквалификация заканчивается 19 января 2025 года, прямо перед дедлайном ISU.

— Белая кошка в лице Муравьевой, кошка Мура — это была моя идея. Изначально я предложила Соне Фею Сирени, но, как вы знаете, я не смогла договориться с Соней по условиям, и тут вмешался мой муж Евгений Плющенко и сказал: «Недопустимо, чтобы моя самая главная ученица не была в шоу». Они сели за стол переговоров и договорились. Она спрашивает: «Ну что, какая роль?» Я ей говорю: «Я тебе даю самое главное, что у меня есть, — моего мужа. Ты будешь королевой», — объяснила Рудковская журналистам.

Татьяна Навка. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нейробудущее Навки

Татьяна Навка тоже сделала для новогодних праздников сказку, причем классического «Щелкунчика», — но подошла к прочтению очень творчески. Дальше аудитория делится на два лагеря — консерваторов (можно добавить ханжей и моралфагов) и людей, которым надоел один и тот же балет за столько лет.

В постановке Навки Щелкунчик переносится в будущее с помощью телепорта, вокруг него снуют роботы, механические киборги, короче, напоминает действо скорее что-то из Франкенштейна. Подход оригинальный, но на любителя. При этом Валиевой отлично удалась роль Крысиной королевы, Навка ее хвалит. Олимпийская чемпионка объяснила, почему подошла к прочтению сказки Гофмана следующим образом:

— Классических версий очень много, есть прекрасный Большой театр, с которым не хочется, чтобы сравнивали. И мне самой хотелось сделать что-то такое, чего еще никогда не было. Все-таки это величайшее произведение, музыка Чайковского, сказка на весь мир известная.

Конечно, мы сегодня идем в ногу с IT-технологиями, революционными подходами, наши дети в этом. Чтобы их заинтересовать, хотелось придумать что-то такое, чтобы они сидели два часа, не засыпали и не смотрели в свои гаджеты, — говорила автор идеи на пресс-подходе.

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Подвиг Дробязко

Но главное событие шоу Навки, на мой взгляд, совсем другое. В роли мамы Мери на лед вышла 53-летняя Маргарита Дробязко, которая 6 декабря стала мамой, родив дочь Николину. Повилас Ванагас и Маргарита женаты с 2000 года, однако до сих пор у них не было детей. Про нынешнюю беременность стало известно случайно — на прошедшем в ноябре заседании литовского суда по поводу лишения Дробязко гражданства спортсменка сама о ней рассказала: «Мы очень долго ждали этого заседания и наконец дождались. Надо сказать, что это происходит за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли».

Некоторое время циркулировали слухи, что Маргарита не сможет родить сама из-за возраста и ребенок появится на свет благодаря суррогатной матери. Однако появившиеся позднее в соцсетях фотографии опровергли этот слух — Дробязко действительно вынашивала ребенка сама.

И это действительно подвиг — а заодно подтверждение уровня современной медицины, которая замедляет пресловутое тиканье часиков для женщин.