Какое спортивное наследие оставил принц Филипп? В 97 лет он управлял четверкой лошадей

Умерший супруг королевы Великобритании больше двух десятилетий был президентом Международной федерации конного спорта.

В пятницу на 100-м году жизни скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Ради семейного счастья он отказался от титулов принца Датского и Греческого, сменил фамилию и стал британским подданным. Несмотря на то что всю жизнь Филипп был в тени своей жены и вел достаточно тихую жизнь, его резкие и порой выходившие за рамки дозволенного заявления постоянно цитировали мировые СМИ.

Вы же не запретите крикетные биты?

Однажды, когда принц Филипп встретил студента, вернувшегося из путешествия по Папуа — Новой Гвинее, он без угрызений совести спросил: «Так вам удалось не быть съеденным, верно?»

А в 1996 году, когда после стрельбы в Данблейне британская общественность требовала запретить огнестрельное оружие, муж королевы сказал следующее: «Если, например, игрок в крикет вдруг решит пойти в школу и забить людей до смерти крикетной битой, что он мог бы сделать очень легко, вы же не запретите крикетные биты?»

Аналогия с крикетом не случайна — спорт был главным увлечением Филиппа. Он плавал, играл в крикет и поло, а за многолетнее президентство в Международной федерации конного спорта даже получил прозвище Патриарх.

Еще в детстве, учась в шотландской школе, принц Филипп увлекся крикетом и хоккеем на траве. Долгое время он был капитаном обеих команд. Филипп увлекался крикетом на протяжении всей жизни. Ходил даже анекдот, что на официальных королевских приемах Филипп нередко держал под цилиндром радио, чтобы слушать репортажи с игр по крикету.

Зацепил прыжком через теннисную сетку

Однако любимым спортом принца было конное поло. Первый раз в седло Филиппа посадил дядя, однако между его ранними уроками и по-настоящему увлечением прошло 12 лет. «Только я научился владеть палкой в яме поло и клюшкой, сидя верхом на пони, как началась Вторая мировая», — вспоминал герцог.

Вместо того чтобы стать профессиональным спортсменом, Филипп пошел служить на греческий флот — тогда он еще не отказался от своих регалий и был одним из наследников королевского престола Греции. Всю Вторую мировую он провел в ВМФ и окончил ее у берегов Японии в звании лейтенанта. Их первая встреча с принцессой Елизаветой — будущей женой и королевой Великобритании — произошла незадолго до начала военной службы Филиппа. Угадайте, чем они занимались? Играли в крокет. Спустя годы Елизавета вспоминала, что 18-летний Филипп зацепил ее в момент их первой встречи — прыжком через теннисную сетку.

Уже после окончания войны Филипп отправился на Мальту, где возобновил тренировки по поло. Учителем молодого лейтенанта стал лорд Маунтбеттен, автор одной из самых известных книг о спорте «Введение в поло».

Чемпион Великобритании по поло

В начале 1950-х муж будущей королевы вернулся в Великобританию и создал свою команду по поло — Windsor Park. С ней Филипп дважды выиграл Открытый чемпионат Великобритании в 1956 и 1957 годах. Карьеру игрока в поло принц завершил в 1971 году из-за артрита, успев выиграть несколько крупных турниров в Великобритании, выйти в полуфинал чемпионата Херлингема в Аргентине и основать свой собственный клуб — Guards Polo Club. Сейчас он проводит около 500 матчей в год и считается одной из самых известных команд по поло в мире. Филипп научил играть в поло и своего сына, принца Чарльза, а мастерство самого принца оценил легендарный игрок в крикет Дон Брэдмен.

«Движения Филиппа при запуске мяча идеальны!» — признавался держатель многочисленных рекордов, посвященный за свои заслуги в рыцари. После поло Филипп не оставил спорт — к тому моменту он уже шесть лет был президентом Международной федерации конного спорта и добился включения драйвинга (соревнования конных упряжек, в которые могут быть запряжены одна, две или четыре лошади) в число официальных дисциплин.

О конном спорте Филипп написал около десятка книг и сам принимал участие в соревнованиях с четверкой лошадей. В составе сборной Великобритании он принял участие в нескольких чемпионатах мира и Европы. Его лучшее достижение — шестое место в личном зачете на мировом первенстве 1982 года. Последний профессиональный заезд он сделал в возрасте 81 года! Уже пересев на пони, Филипп выступил на чемпионате Европы по драйвингу.

Муж английской королевы был президентом международной федерации целых 22 года — с 1964 до 1986 года. За это время он переделал формат проведения Кубка наций, продвигал идею Кубка мира по конкуру и присутствовал на четырех Олимпиадах — в Мехико, Мюнхене, Монреале и Лос-Анджелесе. А в начале 1980-х только ради редактирования файлов с уставом и общими правилами Международной федерации конного спорта он купил себе компьютер.

Именно Филипп был в числе первых членов королевской семьи, побывавших в СССР. Незадолго до Олимпиады-1980 он совершил официальный визит в Москву в составе делегации, контролирующей подготовку к Играм. Однако на самих Играх принц Филипп не присутствовал.

И даже в преклонном возрасте принц не мог позволить себе слезть с коня. В 97 лет, уже отказавшись от водительских прав, он продолжал управлять четверкой лошадей. Возможно, в этом и был секрет долголетия мужа королевы, дожившего почти до ста лет!