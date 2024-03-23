Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

23 марта, 15:23

Дрозд о донорстве крови: «Это консолидация и желание помочь. Всех задела эта огромная трагедия»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд ответил на вопрос «СЭ» о донорстве крови после теракта в «Крокус Сити Холл».

«Пришло очень много людей, большие очереди. Но большинство из них с положительным резусом. Врачи искали отрицательный резус, если такой был — человека сразу выдергивали. Все эти очереди говорят о том, что всех задела эта огромная трагедия. Это ответ, консолидация, желание помочь, сдать свою кровь», — сказал Дрозд «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 115 человек.

Григорий Дрозд
0
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жоаозиньо выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Путин выступит с телеобращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Новости
RSS RSS
Все новости