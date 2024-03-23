Дрозд о донорстве крови: «Это консолидация и желание помочь. Всех задела эта огромная трагедия»

Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд ответил на вопрос «СЭ» о донорстве крови после теракта в «Крокус Сити Холл».

«Пришло очень много людей, большие очереди. Но большинство из них с положительным резусом. Врачи искали отрицательный резус, если такой был — человека сразу выдергивали. Все эти очереди говорят о том, что всех задела эта огромная трагедия. Это ответ, консолидация, желание помочь, сдать свою кровь», — сказал Дрозд «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 115 человек.