В ВОЗ назвали возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, когда может закончиться пандемия коронавируса.

— Мы надеемся покончить с пандемией менее чем за два года, особенно если объединим усилия, проявим единство и глобальную солидарность, — сказал во время брифинга в Женеве Гебрейесус. — У нас есть технологии и знания для того, чтобы остановить коронавирус.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 23 121 145 случаев заражения коронавирусом за период пандемии. Зафиксировано 803 223 летальных исхода, выздоровели 15 715 553 человека.