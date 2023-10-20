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Сегодня, 09:33

В Минспорта РФ сообщили о проработке плана восстановления «Донбасс-Арены»

Виктория Кравченко
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Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал, что Министерство спорта России начнет прорабатывать вопрос восстановления «Донбасс-Арены» с 2024 года.

«В связи с тем что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов ["Донбасс-Арены"] на сегодняшний день было бы неправильно», — цитирует Байсултанова ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 20 спортивных федераций ДНР вошли в состав общероссийских спортивных организаций.

Источник: https://tass.ru/sport/19069985
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