В Минспорта РФ сообщили о проработке плана восстановления «Донбасс-Арены»
Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал, что Министерство спорта России начнет прорабатывать вопрос восстановления «Донбасс-Арены» с 2024 года.
«В связи с тем что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов ["Донбасс-Арены"] на сегодняшний день было бы неправильно», — цитирует Байсултанова ТАСС.
Ранее сообщалось, что более 20 спортивных федераций ДНР вошли в состав общероссийских спортивных организаций.
Источник: https://tass.ru/sport/19069985
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