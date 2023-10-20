В Минспорта РФ сообщили о проработке плана восстановления «Донбасс-Арены»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал, что Министерство спорта России начнет прорабатывать вопрос восстановления «Донбасс-Арены» с 2024 года.

«В связи с тем что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов ["Донбасс-Арены"] на сегодняшний день было бы неправильно», — цитирует Байсултанова ТАСС.