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Сегодня, 10:22

Куваля заявил, что международные турниры потеряют статус без россиян

Виктория Кравченко
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Бывший глава Балканского союза велоспорта Владимир Куваля в рамках круглого стола «Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества» заявил, что чемпионаты мира и Олимпийские игры потеряют свой статус без российских спортсменов.

«Чемпионаты мира и Олимпийские игры без россиян — это не чемпионаты мира и Олимпийские игры. Моя страна тоже ощущала на себе эту дискриминацию, завтра кто угодно может столкнуться с такой ситуацией. Это всего лишь пропаганда и попытка настроить спортсменов против своей страны. У нас это не сработало, не сработает и в России», — цитирует Куваля РИА «Новости».

Ранее на форуме президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции с российского спорта будут сняты к Олимпиаде 2028 года.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

13 октября директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231020/turniry-1904012722.html
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