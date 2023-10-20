Куваля заявил, что международные турниры потеряют статус без россиян

Бывший глава Балканского союза велоспорта Владимир Куваля в рамках круглого стола «Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества» заявил, что чемпионаты мира и Олимпийские игры потеряют свой статус без российских спортсменов.

«Чемпионаты мира и Олимпийские игры без россиян — это не чемпионаты мира и Олимпийские игры. Моя страна тоже ощущала на себе эту дискриминацию, завтра кто угодно может столкнуться с такой ситуацией. Это всего лишь пропаганда и попытка настроить спортсменов против своей страны. У нас это не сработало, не сработает и в России», — цитирует Куваля РИА «Новости».

Ранее на форуме президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции с российского спорта будут сняты к Олимпиаде 2028 года.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

13 октября директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что решение по участию российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 будет принято незадолго до Игр.