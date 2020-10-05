В Карабахе погиб многократный чемпион Армении по триатлону
11:07
В зоне боевых действий в Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян, сообщает Sputnik.
Федерация пауэрлифтинга Армении на своей странице в Facebook уже выразила соболезнования родным и близким спортсмена.
Армения и Азербайджан спорят из-за Нагорного Карабаха с конца 1980-х годов. Бои между ними возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение.
Дополнительная информация:
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201004/24761878/V-ozhestochennom-boyu-v-Karabakhe-pogib-mnogokratnyy-chempion-Armenii-Tatul-Arutyunyan.html
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