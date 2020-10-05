  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

В Карабахе погиб многократный чемпион Армении по триатлону

11:07

В зоне боевых действий в Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян, сообщает Sputnik.

Федерация пауэрлифтинга Армении на своей странице в Facebook уже выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Армения и Азербайджан спорят из-за Нагорного Карабаха с конца 1980-х годов. Бои между ними возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение.

Дополнительная информация:

https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201004/24761878/V-ozhestochennom-boyu-v-Karabakhe-pogib-mnogokratnyy-chempion-Armenii-Tatul-Arutyunyan.html

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир