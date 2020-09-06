«У Ефремова отсутствуют стыд, совесть и литературный вкус». Соловьев жестко отреагировал на стихи актера

Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал стихотворение актера Михаила Ефремова в память о погибшем в ДТП Сергее Захарове.

— Жаль, нет статьи за графоманию. У Ефремова отсутствуют стыд, совесть и литературный вкус, — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ефремов 3 сентября в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет.

Напомним, что преступление, за которое судят Ефремова, произошло вечером 8 июня. Актер, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего джипа, но не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль. От полученных травм водитель встречной машины скончался в больнице.