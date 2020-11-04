  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Тутберидзе и Фетисов выбыли из топ-10 спортсменов, вызывающих доверие

12:45
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и бывший хоккеист Вячеслав Фетисов выбыли из списка топ-10 спортсменов, которым доверяют россияне, сообщает РБК со ссылкой на исследование холдинга Romir.

Помимо Тутберидзе и Фетисова, из топ-10 выбыли тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, и биатлонист Антон Шипулин. Их места в списке заняли гимнастка Ляйсан Утяшева, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и фигуристка Алина Загитова, теннисистка Мария Шарапова и боксер Николай Валуев.

В опросе участвовали жители городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте старше 14 лет, опрашиваемым не предлагались варианты ответов.

Топ-10 осеннего рейтинга спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян, выглядит так:

Ляйсан Утяшева, художественная гимнастика
Татьяна Тарасова, фигурное катание
Федор Емельяненко, MMA
Игорь Акинфеев, футбол
Николай Валуев, бокс
Хабиб Нурмагомедов, MMA
Алина Загитова, фигурное катание
Артем Дзюба, футбол
Александр Овечкин, хоккей
Мария Шарапова, теннис

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5fa1945e9a7947216c400e23

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
20
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир