Тутберидзе и Фетисов выбыли из топ-10 спортсменов, вызывающих доверие

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и бывший хоккеист Вячеслав Фетисов выбыли из списка топ-10 спортсменов, которым доверяют россияне, сообщает РБК со ссылкой на исследование холдинга Romir.

Помимо Тутберидзе и Фетисова, из топ-10 выбыли тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, и биатлонист Антон Шипулин. Их места в списке заняли гимнастка Ляйсан Утяшева, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и фигуристка Алина Загитова, теннисистка Мария Шарапова и боксер Николай Валуев.

В опросе участвовали жители городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте старше 14 лет, опрашиваемым не предлагались варианты ответов.

Топ-10 осеннего рейтинга спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян, выглядит так:

Ляйсан Утяшева, художественная гимнастика

Татьяна Тарасова, фигурное катание

Федор Емельяненко, MMA

Игорь Акинфеев, футбол

Николай Валуев, бокс

Хабиб Нурмагомедов, MMA

Алина Загитова, фигурное катание

Артем Дзюба, футбол

Александр Овечкин, хоккей

Мария Шарапова, теннис