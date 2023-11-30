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Сегодня, 21:59

Суд удовлетворил иск ЦСП к Кравцову и Алешину о выплате 7 миллионов рублей

Руслан Минаев
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Замоскворецкий районный суд Москвы постановил взыскать 7 миллионов 67 тысяч рублей с экс-директора ФБГУ Центра спортивной подготовки сборных команд России и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадия Алешина, сообщает РИА «Новости Спорт». Решение было принято в четверг после иска со стороны ФГБУ ЦСП.

Ранее стало известно, что Кравцов приговорен к лишению свободы на семь лет в колонии общего режима по делу о растрате.

В сентябре 2020 года Кравцов был арестован. По версии следствия, он трудоустроил нескольких человек на различные должности. Фактически они не работали, но зарплату получали. Сумму ущерба следствие оценивает в 14,45 миллиона рублей.

В 2019 году бывший президент СБР Кравцов был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе.

Источник: РИА
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