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Сегодня, 21:32

Матыцин отметил, что от молодежи зависит успешность развития России

Алина Савинова
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о развитии студенческого спорта в стране. По его мнению, отечественные студенты по уровню физической подготовки являются лучшими в мире.

«Большая часть моей жизни была связана и продолжает быть связана с российским студенческим спортом, наши университеты по уровню физической подготовки точно лучшие в мире. Понимаю, что 30 лет в жизни организации не большой срок. Но сделано очень много. Были Универсиада в Казани, Красноярске, Международный фестиваль университетского спорта, но больше всего я бы отметил людей, педагогов, студентов, есть понимание, что за этим будущее. Уже как министр спорта говорю, что мы активно взаимодействуем, сегодня это как никогда важно, от молодежи зависит, насколько успешно будет развиваться наша страна», — приводит ТАСС слова Матыцина.

1 декабря в Москве проходит форум «Звезды студенческого спорта». На нем будут награждать студентов-спортсменов, университеты, студенческие спортивные лиги и организации, которые внесли значимый вклад в развитие спортивного движения. Мероприятие проводится в год 30-летия Российского студенческого спортивного союза.

Источник: https://tass.ru/sport/19436343
Олег Матыцин
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