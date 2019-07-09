Кравцов оштрафован на 50 тысяч за нарушение закона о контрактах

Бывший президент СБР Александр Кравцов оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе, сообщает официальный сайт ФАС. На данный момент он занимает пост директора ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России".

В феврале была подана жалоба на контракты по закупке билетов для российских спортсменов на транспорт.

ФАС выявила, что Центр подготовки провел конкурс только с одним кандидатом и заключил контракт на 200 миллионов рублей.