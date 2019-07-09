12:19 | Биатлон

Кравцов оштрафован на 50 тысяч за нарушение закона о контрактах

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Бывший президент СБР Александр Кравцов оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе, сообщает официальный сайт ФАС. На данный момент он занимает пост директора ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России". 

В феврале была подана жалоба на контракты по закупке билетов для российских спортсменов на транспорт. 

ФАС выявила, что Центр подготовки провел конкурс только с одним кандидатом и заключил контракт на 200 миллионов рублей.

Дополнительная информация

https://br.fas.gov.ru/

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